Москва, 10 августа, 2019, 15:17 — ИА Регнум. Подручная оппозиционного блогера Алексея Навального Любовь Соболь была задержана сотрудниками полиции после того, как один из организаторов митинга внесистемной оппозиции на проспекте Сахарова написал заявление в полицию о том, что она готовит провокации на массовом мероприятии. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД по Москве.

Андрей Черкасский ИА Красная Весна Проспект Сахарова. Москва

Оказывается, к сотрудникам ГУ МВД России по городу Москве обратились организаторы митинга на проспекте Сахарова с заявлением о том, что Соболь и ряд других участников митинга собираются организовать провокации при проведении этого согласованного мероприятия.

Было принято решение задержать Соболь еще до того, как она доберется до площадки митинга.