Париж, 10 августа, 2019, 13:45 — ИА Регнум. В Париже сегодня, 10 августа, проходит очередная акция протеста движения «желтых жилетов».

GrandCelinien Желтые жилеты. Париж

Сбор протестующих был назначен в районе станции метро Villiers в XVII округе Парижа. Участники акции перед началом шествия пили кофе в окрестных кафе и общались друг с другом.

В ходе марша протеста обстановка была спокойной. «Желтые жилеты» выкрикивали слоганы «Мы здесь, Эммануэль Макрон».

Протестующие двигаются в сторону кольцевой дороги вокруг Парижа. Шествие обещает быть продолжительным.

Порядок на акции обеспечивает огромное количество сотрудников полиции. Во главе колонны протестующих также идут полицейские, которые всячески сдерживают её продвижение.

Беспорядков и столкновений с полицией пока не наблюдается.