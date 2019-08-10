Ереван, 10 августа, 2019, 13:08 — ИА Регнум. Президент Ирана Хасан Рухани получил приглашение посетить Ереван 1 октября. Об этом приглашении премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на заседании Межправительственного совета ЕАЭС в Киргизии. 1 октября в Ереване состоится саммит ЕАЭС, в связи с чем в Армению прибудут главы стран ЕАЭС, в том числе Владимир Путин.

gov.am Саммит ЕАЭС

Никол Пашинян сделал в Киргизии ещё одно значимое заявление. Помимо приглашения Рухани, он сказал, что в ходе визита в Сингапур обсудил с этой страной вопрос соглашения о свободной торговле с ЕАЭС и получил заверение премьер-министра Сингапура о том, что в случае успешного завершения переговоров по соглашению, премьер-министр Сингапура примет участие в ереванском саммите, где может быть подписано это соглашение.

«Фактически, Ереван готовится превратить 1 октября в многослойное мероприятие регионального и международного значения, если, конечно, удастся обеспечить участие президента Ирана и премьер-министра Сингапура в этом саммите», — пишет издание lragir.am.

Саммит действительно может стать значимым даже при участии одного из двух лидеров. Понятно, что в случае участия президента Ирана геоэкономический и военно-политический эффект будет намного выше.

«Таким образом, этот ереванский саммит может стать историческим и для ЕАЭС с точки зрения состава участников», — заключает издание.