Нью-Дели, 10 августа, 2019, 19:32 — ИА Регнум. Министр энергетики Индии РаджКумарСингх заявил общественности, что страна добилась снижения интенсивности выбросов углекислого газа на 20%. Стоит отметить, что в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, страна обязалась снизить уровень выбросов на 33% к 2030 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

По его словам, на снижение уровня, прежде всего, повлияли правительственные программы по энергосбережению, а также проекты по повышению эффективности различных предприятий.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», накануне своего заявления, Радж Кумар Сингх обнародовал так называемый строительный кодекс энергосбережения. Его целью является повышение энергоэффективности при проектировании и строительстве домов. «Благодаря кодексу к 2030 году мы сэкономим электроэнергию, что эквивалентно выбросам 125 млн. тонн углекислого газа», — заявил он.

«Я уверен, что мы сможем достичь цели по снижению уровня выбросов диоксида углерода на 33% к 2030 году. Мы находимся на верном пути», — добавил министр энергетики.