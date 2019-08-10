Аддис-Абеба, 10 августа, 2019, 13:05 — ИА Регнум. Специалисты из Бернского университета заявили, что охотники времен каменного века жили в высокогорных районах Эфиопии более 40 000 лет назад. Команда археологов из швейцарского университета Берна провела раскопки в горах на севере Эфиопии и обнаружила следы древнейшего поселения людей. Международная команда нашла вещественные доказательства существования древней стоянки доисторических людей, а также самое старое высокогорное жилище на высоте почти 3500 метров в эфиопских горах Бейла. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Fana.

(сс) Trevor Cole Эфиопы

Исследование и углеродный анализ новой археологической находки показал, что древние эфиопские охотники делали орудия из обсидиана и питались гигантскими моллюсками, о чем сообщили ученые в своем академическом журнале «Science». Также во время археологических работ был обнаружен древесный уголь, что может говорить о том, что древние люди умели добывать и поддерживать огонь в жилищах.

Ученые пришли к выводу, что обнаруженная стоянка неоднократно заселялась новыми людьми в период между 45 000 и 29 000 годами до нашей эры. Однако, по данным археологов, до сих пор неясно, жили ли поселенцы каменного века там постоянно.