Владивосток, 10 августа, 2019, 07:45 — ИА Регнум. Восемнадцать туристов, в том числе двое детей, заблокированы в результате сильных дождей на пляже в бухте Ежовая в Приморье. Об этом 10 августа сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

Вода прибывает

Сигнал о бедствии в региональном ведомстве был получен 9 августа. В результате подъёма воды в ручье Чёрном люди оказались отрезаны от дорог и выбраться самостоятельно с пляжа не смогли.

Из-за того, что подъезд автотранспорта к месту происшествия затруднён, спасатели отправились на помощь туристам на лодках. Эвакуация людей пока не проводится, но туристам доставляют питьевую воду в бутылках, продукты и предметы первой необходимости.

Спасателя сообщают, что ситуация в месте происшествия стабильная, отмечается спад воды.

Стоит отметить, что в Приморском крае с 8 августа наблюдается обильное выпадение осадков. Ранее ИА REGNUM сообщало о приходе грозового фронта в регион после ухода тайфуна Francisco. В некоторых районах количество осадков превысило 100 мм за два дня.

ГУ МЧС по региону отметило, что все жители и гости Приморского края были заблаговременно предупреждены о неблагоприятном прогнозе погоды, однако приняли решение о поездке на побережье, не вняв предупреждениям спасателей.