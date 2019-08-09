Рига, 9 августа, 2019, 22:43 — ИА Регнум. Количество переваленных грузов в Рижском свободном порту за период январь — июль 2019 года составило 18,699 млн тонн, что по сравнению с тем же периодом 2018 года на 10,5% меньше. Об этом сообщает новостной портал delfi. lv

Rto.lv Рижский торговый порт

За указанный период больше всего было перевалено насыпных грузов — около 11,6 млн тонн, что, однако, на 13,3% меньше, чем в прошлом, 2018 году. На втором месте — генеральные грузы (4,9 млн тонн), что на 1,2% больше, чем в 2018 году, а на третьем месте оказались наливные грузы (2,139 млн тонн), что на 17,3% меньше, чем за соответствующий период 2018 года.

Наибольший удельный вес в общей структуре грузов Рижского порта составил уголь (31,7%), что, однако, меньше на 7,3%, чем годом ранее. Всего за первые семь месяцев 2019 года в столичному порту Латвии было перевалено 5,919 млн тонн угля, что на 28,4% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

На втором месте оказались контейнерные грузы, удельный вес которых в общей структуре грузов за январь — июль 2019 года составил 14,6%. Следующими в рейтинге идут древесина с удельными весом 12,3%, затем нефтепродукты — 11,3% и химические грузы — 5,4%.