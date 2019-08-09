Вашингтон, 9 августа, 2019, 21:13 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп завил, что переговоры с Китаем идут «хорошо», но торгового соглашения в ближайшее время ждать не стоит, 9 августа передает агентство Reuters.

Gage Skidmore Трамп Дональд

«Китай хочет что-то предпринять, а я пока не готов» , — признался Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме.

Однако американский президент отметил, что переговоры представителей США и Китая продолжаются, и рано или поздно «что-нибудь произойдет».

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