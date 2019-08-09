Санкт-Петербург, 9 августа, 2019, 20:54 — ИА Регнум. Юноша смертельно травмирован электричкой на территории железнодорожной станции Ручьи на северо-востоке Петербурга вечером 9 августа. Из-за инцидента задерживались пригородные поезда с Финляндского вокзала.

Дарья Драй ИА REGNUM Пригородный поезд «Ласточка»

Как установили сотрудники транспортной полиции, 15-летний петербуржец переходил железнодорожный переезд перед приближающимся поездом, не реагируя на звуковой сигнал, который подал машинист.

Было применено экстренное торможение, однако смертельного наезда избежать не удалось.

«В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — отметили в Управлении на транспорте МВД России по СЗФО.

Как рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги, ЧП на станции Ручьи вызвало сбой в движении пригородных поездов на Финляндском направлении ОЖД.

«В результате инцидента были задержаны четыре пригородных поезда, время задержек составляет от 11 до 53 минут. В настоящее время движение возобновлено», — пояснили в ОЖД.

По данным Октябрьской железной дороги, за первые шесть месяцев 2019 года в зоне движения поездов на ОЖД было травмировано 95 граждан, 63 из которых погибли. За аналогичный период прошлого года в границах ОЖД травмы получили 106 человек, 79 из них погибли.