Дунгуань, Китай, 9 августа, 2019, 20:42 — ИА Регнум. На Конференции разработчиков Huawei в городе Дунгуань южно-китайской провинции Гуандун компанией представлена собственная операционная система Harmony OS, сообщает 9 августа Синьхуа со ссылкой на заявление главы подразделения потребительского бизнеса Юй Чэндуна.

Russian.news.cn Презентация Huawei собственной операционной системы Harmony OS

Сообщается, что новая система характеризуется минимальной задержкой по времени, может расширять функции в соответствии с требованиями и разработана в основном для использования в сфере потребительских интернет-покупок.

В конференции, рассчитанной на три дня, принимают участие 5 тыс. разработчиков; среди тем обсуждения — глобальное применение и разработка терминалов и технологий 5G с прицелом на создание глобальной системы.