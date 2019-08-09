Москва, 9 августа, 2019, 19:39 — ИА Регнум. Летом 2019 года сильнее всего подорожали направления Москва — Иркутск и Москва — Самара. Цены авиабилетов «туда-обратно» составили 35 082 и 9 867 рублей в августе 2019 года соответственно (рост на 38% и 36% с аналогичным значением прошлого года). Об этом ИА REGNUM сообщили специалисты сервиса путешествий Туту.ру, проанализировав все купленные авиабилеты с датой отдыха с 1 июня до 1 сентября 2019 года.

Павел Латышов ИА Красная Весна Авиаперевозка

Тройку «лидеров» замыкают авиарейсы из Санкт-Петербурга в Калининград. Их стоимость выросла с 8694 до 11 469 рублей (32%). На четвёртом месте расположились рейсы Москва — Новый Уренгой. Их стоимость выросла на 30% и достигла в августе 2019 года 25 144 рублей.

На 21% выросли билеты в Мурманск из Санкт-Петербурга — с 11 052 до 13 407 рублей.

Остальные рейсы в десятке самых подорожавших подорожали на 20%: Москва — Екатеринбург (12 980 рублей в августе 2019 года), Красноярск — Сочи (30 628 рублей в августе 2019 года), Москва — Ростов-на-Дону (9746 рублей в августе 2019 года), Москва — Санкт-Петербург (8904 рублей в августе 2019 года) и Москва — Нижнекамск (8754 рублей в августе 2019 года).

В целом средний чек на перелеты внутри России в августе 2019 вырос на 5% (с 16 397 рублей за авиабилет в обе стороны в августе 2018 года до 17 194 рублей в августе 2019 года).

По всем указанным маршрутам специалисты называют основную причину роста цен повышение тарифов. Только по направлению Москва — Иркутск рост среднего чека объясняется главным образом отсутствием рейсов лоукостера «Победа».