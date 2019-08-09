Минск, 9 августа, 2019, 19:05 — ИА Регнум. Внешнеторговый оборот товаров и услуг Белоруссии в январе — июне сократился на 2,5%, до $39,637 млрд, сохранив положительное внешнеторговое сальдо. Об этом 9 августа проинформировал Нацбанк Белоруссии.

Нацбанк Белоруссии Статистика внешней торговле Белоруссии

По данным госрегулятора, в I полугодии белорусский экспорт товаров и услуг по сравнению с таким же периодом 2018 года снижен до $19,973 млрд (-2,8%), импорт — до $19,664 млрд (-2,2%). Сальдо внешней торговли в итоге сокращено с $430,3 млн до $309,8 млн (т.е. до 72% от прошлогоднего показателя).

Нацбанк Белоруссии Статистика внешней торговле Белоруссии

Внешнеторговый оборот товаров в I полугодии снижен до $32,75 млрд (-3,5%): экспорт белорусских товаров в ценах ФОБ сокращён до $15,623 млрд (-4,4%), импорт — до $17,127 млрд (-2,7%). В итоге сальдо сложилось отрицательным в размере $1,505 млрд, что заметно хуже прошлогоднего показателя (за январь — июнь 2018 года дефицит составил $1,257 млрд).

Внешнеторговый оборот услуг в I полугодии вырос до $6,887 млрд (+2,6%): экспорт увеличен до $4,35 млрд (+3,5%), и импорт увеличен — до $2,536 млрд импорт (+0,9%). Сальдо внешней торговли услугами сформировано положительным в размере $1,814 млрд (за аналогичный период прошлого года профицит составил $1,687 млрд).

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