Зюганов: Ничего у Японии с Курилами не получится
Москва, 9 августа, 2019, 18:48 — ИА Регнум. Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов осудил обозначение на официальном сайте Олимпийских игр 2020 года южных Курил как части Японии.
Цитата из к/ф «12 стульев». реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР
Кукиш
«Считаю это грубейшей провокацией. Напомню, что Курилы — неотъемлемая территория России. Некоторым «деятелям» всё неймется переписать итоги Второй мировой войны», — отметил Зюганов.
Коммунист уверен, что все попытки тщетны.
«Ничего у них не получится!» — заявил Зюганов.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи на карте в разделе маршрута олимпийского огня были отнесены к префектуре Хоккайдо. МИД России назвал такой шаг Токио неправомочным и заявил, что такие действия не идут на пользу двусторонним отношениям.