Москва, 9 августа, 2019, 18:48 — ИА Регнум. Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов осудил обозначение на официальном сайте Олимпийских игр 2020 года южных Курил как части Японии.

Цитата из к/ф «12 стульев». реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР Кукиш

«Считаю это грубейшей провокацией. Напомню, что Курилы — неотъемлемая территория России. Некоторым «деятелям» всё неймется переписать итоги Второй мировой войны», — отметил Зюганов.

Коммунист уверен, что все попытки тщетны.

«Ничего у них не получится!» — заявил Зюганов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи на карте в разделе маршрута олимпийского огня были отнесены к префектуре Хоккайдо. МИД России назвал такой шаг Токио неправомочным и заявил, что такие действия не идут на пользу двусторонним отношениям.