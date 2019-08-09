Москва, 9 августа, 2019, 18:30 — ИА Регнум. Глава правительства Индии Нарендра Моди совершит визит в Россию в первых числах сентября, сообщил 9 августа журналистам посол Индии в России Венкатеш Варма.

Kremlin.ru Премьер-министр Индии Нарендра Моди

По словам индийского посла в России, премьер-министр Моди планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным как в двустороннем формате, так и в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Власти Индии надеются в результате этих встреч вывести индийско-российские отношения на новый уровень, а стратегическое партнёрство между Индией и Россией существенно расширить.

Нарендра Моди будет участвовать в подписании важных документов, содержание которых посол Индии раскрывать не стал.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве обсуждаются вопросы подготовки визита премьер-министра Индии в Россию на ВЭФ.