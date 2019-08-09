Екатеринбург, 9 августа, 2019, 17:07 — ИА Регнум. В Екатеринбурге проводится проверка по факту гибели человека в шахте лифта дома по улице Латвийская. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахта лифта

Надзорные органы намерены проверить соблюдение техники безопасности во время проведения работ и исполнение законодательства по охране труда. По итога надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования.

По предварительной информации, инцидент произошёл в 16:00 по местному времени 9 августа в доме № 37 по улице Латвийской. Во время ремонта лифта, кабина сорвалась вниз и упала в шахту. В это время там находился рабочий, который скончался на месте от полученных травм.