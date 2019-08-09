Если Токио хочет пересмотреть итоги войны, то РФ их перепокажет – Вассерман
Москва, 9 августа, 2019, 17:06 — ИА Регнум. Несколько десятилетий антироссийской истерии по поводу южных Курил привели к тому, что ни один японский политик уже просто не может отказаться от претензий на российские земли, так как в противном случае его просто вычеркнут из политической жизни страны, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 9 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя ситуацию с картой, размещённой на сайте Олимпиады 2020 года, авторы которой изобразили российские южные Курилы так, словно они принадлежат Японии.
Кроме того, Вассерман назвал «усердием не по разуму» инициативы о бойкоте Россией Олимпиады 2020 года, так как, по его мнению, есть риск того, что те, кто заказывал и размещал эту карту, возможно, как раз на такую реакцию России и рассчитывали.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Япония неправомочно указала южную часть Курильских островов как свою территорию на карте, опубликованной на сайте Олимпиады-2020, отравив тем самым атмосферу российско-японских отношений. Также отметим, что Япония не оставляет попыток оспорить суверенитет РФ над островами в южной части Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и группой островов Хабомаи), апеллируя таким образом к двустороннему Трактату о торговле и границах 1855 года. Россия эти претензии не признаёт и призывает японскую сторону не забывать о том, что южные Курилы стали частью РФ по итогам Второй мировой войны.