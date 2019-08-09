Москва, 9 августа, 2019, 17:06 — ИА Регнум. Несколько десятилетий антироссийской истерии по поводу южных Курил привели к тому, что ни один японский политик уже просто не может отказаться от претензий на российские земли, так как в противном случае его просто вычеркнут из политической жизни страны, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 9 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя ситуацию с картой, размещённой на сайте Олимпиады 2020 года, авторы которой изобразили российские южные Курилы так, словно они принадлежат Японии.

Dmitry Rozhkov Анатолий Вассерман

«Японские политики усиленно, всеми доступными им средствами рекламируют желание забрать всю так называемую Южно-Курильскую группу островов, — отметил Вассерман. — Несколько десятилетий политической истерии вокруг этих островов привели к тому, что никакой японский политик не может отказаться от таких претензий, иначе его просто вычеркнут из политической жизни страны. Поэтому нам надо исходить из того, что это часть внутренней политики Японии. Ну, а если кто-то из японцев пытается всерьёз чего-то требовать от нас, тогда надо отвечать старой поговоркой: «Что с бою взято, то свято». И если японцы хотят пересмотреть итоги Второй мировой войны, то, если они будут очень просить, мы можем их перепоказать».

Кроме того, Вассерман назвал «усердием не по разуму» инициативы о бойкоте Россией Олимпиады 2020 года, так как, по его мнению, есть риск того, что те, кто заказывал и размещал эту карту, возможно, как раз на такую реакцию России и рассчитывали.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Япония неправомочно указала южную часть Курильских островов как свою территорию на карте, опубликованной на сайте Олимпиады-2020, отравив тем самым атмосферу российско-японских отношений. Также отметим, что Япония не оставляет попыток оспорить суверенитет РФ над островами в южной части Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и группой островов Хабомаи), апеллируя таким образом к двустороннему Трактату о торговле и границах 1855 года. Россия эти претензии не признаёт и призывает японскую сторону не забывать о том, что южные Курилы стали частью РФ по итогам Второй мировой войны.