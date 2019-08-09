Рим, 9 августа, 2019, 16:14 — ИА Регнум. Видеть лидера «Лиги» Маттео Сальвини премьер-министром Италии хотели бы 62% граждан страны, передает Termometro Politico в пятницу, 9 августа, со ссылкой на исследование GPF.

Dario Chiericoni Маттео Сальвини

Как сообщало ИА REGNUM ранее, досрочные парламентские выборы в Италии, инициированные «Лигой», вероятно, будут проведены в середине октября 2019 года.

По данным социологов, самый вероятный сценарий исхода этих выборов — формирование правящей коалиции «Лиги» и «Братьев Италии», правоцентристских партий, сторонников национального суверенитета и традиционных ценностей.

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