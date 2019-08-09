Санкт-Петербург, 9 августа, 2019, 14:40 — ИА Регнум. Защитник «Зенита» Миха Мевля может перейти в «Сочи». Об этом 9 августа сообщает «Чемпионат».

Twitter.com/zenit_spb Миха Мевля

Отмечается, что Мевля может стать седьмым игроком санкт-петербургского клуба, который перейдёт в «Сочи». Ранее туда перешли Антон Заболотный, Кристиан Нобоа, Эльмир Набиуллин, Андрей Мостовой, Ибрагим Цаллагов и Иван Новосельцев.

Напомним, Мевля является игроком «Зенита» с 2017 года. В феврале 2019 года он перешёл в «Ростов» на правах аренды, однако по окончании сезона вернулся в петербургский клуб.