Кроссовер Chery Tiggo 5 останется на авторынке России
Москва, 9 августа, 2019, 12:41 — ИА Регнум. Кроссовер китайской компании Chery Tiggo 5 останется в модельном ряду Chery в России. Об этом следует из опубликованного на официальном сайте Росстандарта Одобрения типа транспортного средства (ОТТС).
Предыдущее ОТТС Chery на китайский кроссовер прекратило действие 22 декабря 2018 года. Судя по всему, компания продлила документ. Однако в старом ОТТС указывалось место сборки — завод «Дервейс» в Черкесске. Это производство было закрыто 2018 году. Теперь в документе указано, что автомобили будут поступать в Россию из Китая. Видимо до этого момента на российском рынке продавались остатки Tiggo 5 черкесского производства.
Кроссоверы китайского производства практически ничем не будут отличатся от тех, что были представлены в России ранее. У них будет все тот же 2-литровый двигатель на 136 л. с., работающий в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач и бесступенчатым вариатором. Однако он будет укомплектован системой экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС» и камерой заднего вида.
Стоимость авто также останется неизменной — от 999 900 до 1 299 900 рублей.
Напомним, c 1 августа 2019 года в России подешевели все комплектации кроссовера Chery Tiggo 3.
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