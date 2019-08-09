Москва, 9 августа, 2019, 11:50 — ИА Регнум. В России на почти 140 млн человек приходится 13 тысяч хлебопроизводителей, в то время как в Греции с населением в 10 млн человек насчитывается аж 14 тысяч пекарен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 августа сообщили в Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК), комментируя данные Росстата о быстрых темпах подорожания хлеба в РФ.

Сальвадор Дали. Корзина хлеба. 1926

«Росстат учитывает цены в основном по итогам деятельности индустриальных производителей и по сетевой торговле, доля которой составляет 80−85% от розничной торговли хлебом, а наценка — не ниже 25−30%, — заметил глава гильдии Юрий Кацнельсон. — Но это не значит, что нужно ограничивать наценки торговых сетей, так как они ориентируются на покупателей с разным уровнем дохода. Ассортимент в магазинах сейчас очень большой, есть возможность выбора, и это самое главное».

По словам Кацнельсона, в России в настоящее время важно развивать частное хлебопечение, используя мировой опыт. Как сказал глава гильдии, за рубежом вообще нет темы цены хлеба — из-за большого количества частных хлебопеков. При этом если в России на почти 140 млн человек приходится 13 тысяч хлебопроизводителей, то в Греции на 10 млн населения — 14 тысяч пекарен, в Мексике — 56 тысяч, а только в Париже — 3,5 тысячи частных хлебопёков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в абсолютном исчислении средняя цена на чёрный хлеб в июне 2019 года составила 50,54 рубля за килограмм, что на 9,6% выше стоимости в июне 2018 года. Белый хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта подорожали за этот же период на 8,3% до 75,87 рубля за килограмм, а булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов — на 7,4% до 49,96 рубля за килограмм.