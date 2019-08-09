Донецк, 9 августа, 2019, 11:42 — ИА Регнум. После боя с группой боевиков ВСУ скончался боец Народной милиции ДНР, сообщил 9 августа Telegram-канал Inside Donetsk.

Иван Шилов ИА REGNUM Донецкая народная Республика

«По нашей информации, вчера в 23:03 в районе позиции «Рассвет» (посёлок Сосновое, Новоазовский район ДНР) противник предпринял попытку прорыва обороны. Атака была отбита, однако в ходе непродолжительного огневого контакта, сквозное пулевое ранение в область печени получил наш боец», — сказано в сообщении.

Утром, 9 августа, боец скончался, сообщили журналисты.

Напомним, за минувшие сутки украинские силовики выпустили по территории ДНР десять единиц боеприпасов. Жертв среди мирных жителей, а также повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

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