Москва, 9 августа, 2019, 11:45 — ИА Регнум. Рост цен на хлеб в России по итогам января — июля 2019 года находится на уровне ниже годовой инфляции и заметно меньше тех оценок, которые приводит Росстат. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 августа заявили в Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК), комментируя данные Федеральной службы государственной статистики о том, что цены на хлебобулочные изделия достигли максимальных значений с 2009 года. По словам президента гильдии Юрия Кацнельсона, динамика роста цен ниже инфляции — цены на хлеб «вверх не побежали, поэтому не надо пугать».

Эваристо Баскенис. Мальчик с корзиной хлеба. 1655

«В данных Росстата не учитывается статистика по частным производителям, которые продают свой хлеб в розницу, хотя именно у них цены очень гибкие, — заявил глава РОСПиК. — В рознице у собственных производителей стоит цена такая, по которой хлеб можно купить, но они не будут работать в убыток. В цену хлеба сейчас заложены тарифы естественных монополий. Вода, электричество, газ, стоимость аренды земли, помещений, платежей за землю — безусловно, всё это заложено в цену хлеба. Поэтому государству надо внимательно посмотреть, где можно умерить свои аппетиты, для того чтобы себестоимость хлеба была хотя бы стабильна на какой-то период».

Многое, по словам Кацнельсона, зависит также от региональных администраций, которые отвечают за социальную наполняемость цены хлеба в регионах, учитывая, к примеру, энерготарифы, земельные отношения и так далее.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, с января по июль 2019 года цены на хлеб и хлебобулочные изделия выросли на 7,7% в отношении к аналогичному периоду 2018 года. Таким образом, рост цен на хлеб заметно опередил общий уровень инфляции, который по итогам за шесть месяцев составил 5%. В 2018 году рост цен на хлеб за полугодие к прошлогоднему показателю составил лишь 2,3%. При этом общая инфляция на продовольственные товары в 2019 году составила 5,8%, а на непродовольственные — соответственно, 4,2%.