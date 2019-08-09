Бишкек, 9 августа, 2019, 11:32 — ИА Регнум. Бывший кандидат в президенты Киргизии Омурбек Бабанов вылетел из Москвы в Бишкек на фоне обострения политической ситуации в республике, сообщает 9 августа издание 24.kg.

Premier.gov.ru Омурбек Бабанов

«Я возвращаюсь, я не убегал. Вы же помните, как сложились обстоятельства — мой выезд из страны был вынужденным», — прокомментировал свое возвращение в республику оппозиционный политик.

В настоящее время рядом с аэропортом собралось более 100 человек, которые называют себя сторонниками Бабанова.

Отметим, Омурбек Бабанов проходит в качестве обвиняемого по двум уголовным делам, в том числе по подготовке насильственного захвата власти и организации массовых беспорядков. Ранее в Государственном комитете национальной безопасности Киргизии заявили, что после приезда в республику Бабанов будет арестован.

В 2017 году на выборах президента Киргизии Омурбек Бабанов был основным соперником действующего главы государства Сооронбая Жээнбекова. Оппозиционный политик набрал 33,5% голосов.