Москва, 9 августа, 2019, 08:46 — ИА Регнум. Идея о введении запрета на уничтожение продуктов питания, которые запрещены к ввозу на территорию России, не нашла поддержки у Министерства сельского хозяйства РФ. В ведомстве полагают, что это может поставить под угрозу безопасность РФ. Об этом говорится в ответе Минсельхозу на запрос комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Цитата и/з видео на YouTube (ДЕЛА Красноярск) Уничтожение санкционных продуктов

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Зампред правительства РФ Гордеев против уничтожения санкционных продуктов

В ведомстве подчеркнули, что, как правило, санкционная продукция ввозится в Россию в сопровождении поддельных документов либо при полном их отсутствии.

«Это может привести к риску причинения вреда жизни и здоровью граждан, высоким рискам заноса на территорию страны опасных карантинных организмов и болезней животных», — приводит ТАСС комментарий заместителя министра сельского хозяйства Оксаны Лут.

Кроме того, отмечено в письме, снятие запрета на уничтожение санкционной продукции может способствовать росту нелегального оборота запрещённых к ввозу товаров, в том числе представляющих потенциальную опасность.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько лет назад законопроект, запрещающий уничтожать санкционную продукцию, рассматривался Госдумой, однако уже при обсуждении в первом чтении был отклонён.

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В июне 2019 года Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выступила с предложением закрепить на законодательном уровне запрет уничтожать продукты питания, пригодные к употреблению. Комментируя инициативу Роспотребнадзора, заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев заявил о необходимости более предметно обсудить вопрос об использовании изъятых санкционных продуктов, если они годны в употребление, а не бездумно их уничтожать.