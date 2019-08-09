Биробиджан, 9 августа, 2019, 08:36 — ИА Регнум. Правительство Еврейской автономной области было уведомлено китайскими коллегами о сокращении сбросов воды в переполненный Амур, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Khabkrai.ru Разлив Амура. Хабаровский край

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Власти провинции Хэйлунцзян во избежание ухудшения паводковой обстановки приняли решение сократить сбросы воды в переполненный Амур.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ЕАО военные для защиты села Ленинское от паводка за несколько дней возвели километровую дамбу, использовав на её строительство 24 тысячи мешков с песком.