Китай сократил сбросы воды в переполненный Амур
Биробиджан, 9 августа, 2019, 08:36 — ИА Регнум. Правительство Еврейской автономной области было уведомлено китайскими коллегами о сокращении сбросов воды в переполненный Амур, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Khabkrai.ru
Разлив Амура. Хабаровский край
Читайте также: Уровень Амура у Хабаровска 9 августа достигнет отметки 525−535 см
Власти провинции Хэйлунцзян во избежание ухудшения паводковой обстановки приняли решение сократить сбросы воды в переполненный Амур.
Читайте также: В ЕАО военные построили дамбу для защиты села от высокой воды
Как сообщало ИА REGNUM, в ЕАО военные для защиты села Ленинское от паводка за несколько дней возвели километровую дамбу, использовав на её строительство 24 тысячи мешков с песком.