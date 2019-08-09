Москва, 9 августа, 2019, 07:11 — ИА Регнум. Торги по нефти марки Brent 8 августа закрылись небольшим ростом на 0,65%. Цена повышалась до $57,99 на сообщении, что Саудовская Аравия сократила экспорт, чтобы стабилизировать цены на рынке. Согласно заявлению, в сентябре экспорт саудовской нефти упадет ниже 7 млн баррелей в сутки, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Пока США с Китаем не заключат торговое соглашение, цене будет сложно восстановиться. Нужны новые драйверы, чтобы поднять цену выше $60. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, только тема торговой войны заглушает её в СМИ.

Сегодня, 9 августа, на торгах в Азии баррель Brent подешевел на 0,90%, до $57,20. Цена скорректировалась на 61% к вчерашнему росту. Пока не принижен минимум $56,76 от 8 августа, покупатели будут стараться переломить ситуацию, чтобы вызвать более глубокую коррекцию на рынке.

Сегодня вечером выйдет отчет Baker Hughes по изменению числа активных буровых установок в США за неделю.

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