Пекин, 9 августа, 2019, 00:03 — ИА Регнум. Прибрежные провинции на востоке Китая заняты подготовкой к приходу тайфуна «Лекима», который станет уже девятым за год в Поднебесной, сообщает 8 августа агентство Синьхуа.

lauraelizabeth Тайфун в Китае

Ожидается, что «Лекима» обрушится на провинцию Чжэцзян уже утром по местному времени 10 августа, приближаясь к побережью региона на скорости 15 км/ч. Как стало известно, офис национального контроля за наводнениями и штаб-квартира контроля за засухами КНР разослал семи провинциям, включая Чжэцзян, Фуцзянь, Цзянсу и город центрального подчинения Шанхай специальный циркуляр с требованием объявить экстренное предупреждение.

Больше всего, как считают эксперты, от тайфуна пострадает провинция Чжэцзян, где будут зафиксированы наисильнейшие порывы ветра скоростью более 180 км/ч близ эпицентра тайфуна. Ливни продлятся в Шанхае с 8 на 10 августа. В прибрежных районах города также ожидаются сильные ветры.

В некоторых районах провинции Шаньдун же, скорее, ожидаются вторичные бедствия, вызванные проливными дождями, вроде резких наводнений. Дожди в регионе продлятся с ночи по местному времени 10 августа до 12 августа.