Бишкек, 8 августа, 2019, 23:54 — ИА Регнум. Главное управление внутренних дел Киргизии по Бишкеку утверждает, что обстановка в столице нормализовалась и власти полностью контролируют город. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Киргизии.

Mvd.gov.kg Автомобиль киргизской милиции

«Ситуация стабилизировалась, все службы работают в штатном режиме», — заявили в министерстве внутренних дел.

Подчеркивается, что обстановка в городе спокойная.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после задержания экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева его сторонники, которые сдерживали силовиков почти сутки у резиденции экс-президента, направились в Бишкек и попытались устроить акции протеста на центральных улицах и площадях столицы. Правоохранителям удалось пресечь ряд выступлений, но разрозненные группы сторонников Атамбаева начали погромы в разных частях города.