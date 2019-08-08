Менло-Парк, США, 8 августа, 2019, 22:57 — ИА Регнум. Эксперты обнаружили уязвимости в популярном мессенджере WhatsApp, позволяющие злоумышленникам редактировать сообщения пользователей. Об этом сообщается в блоге компании Check Point Research Technologies, специализирующейся на кибербезопасности.

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В частности, в ходе исследования было обнаружено, что хакеры могут использовать функцию «цитирование» в групповых чатах WhatsApp, чтобы изменить личность отправителя, даже если человек не состоит в группе.

Ещё одна уязвимость в приложении позволяет изменять тексты чужих сообщений в личной переписке незаметно для их автора, говорится в сообщении.

Отмечается, что всего специалистами Check Point было выявлено три подобных лазейки в приложении, и компания уведомила о них руководство WhatsApp ещё в конце 2018 года, однако две из них по сей день не устранены разработчиками мессенджера.

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