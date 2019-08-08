Санкт-Петербург, 8 августа, 2019, 22:39 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге более 20 дежурных бригад Водоканала и другие городские службы ведут ликвидацию последствий сильного дождя, обрушившегося на город 8 августа после 17 часов. Особенно обильными оказались осадки в южной, центральной и восточной частях города.

Https://vk.com/spb_today Затопленная улица Петербурга (цитата группы «ДТП и ЧП")

По данным городских служб, в районе Обводного канала выпало 12 мм атмосферных осадков, в районе улицы Дыбенко — 10 мм, в районе Обухово — 12,6 мм. При этом нормативными считаются осадки до 7,2 мм.

Дождевой водой подтопило проезжую часть и тротуары ряда улиц, парковки и цокольные этажи торговых центров, территорию под мостами и путепроводами. По сообщениям очевидцев, вода попала даже в некоторые вестибюли метро.

Бригады Водоканала выезжают откачивать воду по всем заявкам, но прежде всего — по адресам, где расположены сети самого предприятия. Специалисты, где необходимо, открывают люки для ускорения ухода воды с улиц.

«Во всех зонах, находящихся на особом контроле у предприятия после предыдущих нерасчетных ливней, в том числе на углу ул. Парашютная и ул. Репищева, подтоплений не наблюдается и ливневая канализация полностью справляется c приемом воды», — сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга.

По прогнозу синоптиков, осадки продолжатся предстоящей ночью и в пятницу, 9 августа.