Бишкек, 8 августа, 2019, 21:13 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев по прилете в Бишкек заявил, что Киргизия исчерпала «лимиты на революцию», а ситуация вокруг экс-президента этой страны Алмазбека Атамбаева — это внутренние дело Киргизии.

Government.ru Дмитрий Медведев

При этом Медведев подчеркнул, что Россия не может относиться к происходящим в Киргизии событиям безучастно, так как эта страна — друг и партнер РФ.

«Это, конечно, внутреннее дело самого Кыргызстана, но мы не можем относиться к происходящему безучастно, потому что Кыргызстан — наш крупный партнер, наши друзья здесь живут», — сказал Медведев.

Глава российского правительства считает, что в XXI веке у Киргизии больше нет «лимитов на революцию». По всей видимости, Медведев путает революцию и смену власти. Он указывает, что «подобного рода события» неминуемо приведут к политической и, конечно же, экономической нестабильности.

«На мой взгляд, очевидно, что в XXI веке свой лимит на революции, как принято говорить, Киргизия уже исчерпала, и будет очень плохо, если подобного рода события приведут к политической, а стало быть, и экономической нестабильности в стране».

Любая нестабильность ударит по большому числу простых граждан, и ничего хорошего в этом нет. Кроме того, удар может быть нанесен по Евразийскому проекту.

Медведев выразил надежду, что вся ситуация вокруг бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева будет развиваться в строгом соответствии с киргизскими законами.

«Все остальное — это дело наших киргизских коллег», — сказал Медведев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня после долгого противостояния был задержан экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Но его сторонники — выходцы с севера страны — не собираются просто так отступать и накапливают свои силы в Бишкеке.