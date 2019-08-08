Бишкек, 8 августа, 2019, 20:20 — ИА Регнум. Несколько сотен сотрудников милиции начали разгон собравшихся на центральной площади киргизской столицы сторонников Атамбаева.

Полиция Бишкека

Митингующие бросают в милиционеров и бойцов ОМОНа камни, слышны выстрелы и взрывы светошумовых гранат. Досталось от протестующих и корреспондентам местных СМИ — недовольные тем, что их снимают, сторонники бывшего главы государства попытались отобрать у них камеры и телефоны, а также начали бросаться камнями и избивать журналистов.