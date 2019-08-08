Москва, 8 августа, 2019, 20:02 — ИА Регнум. Поведение украинского олигарха Игоря Коломойского сейчас напоминает действия бывшего российского олигарха Бориса Березовского в начале девяностых годов прошлого века. Об этом заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коломойский

«Мы видим, что кукловод Беня сейчас выходит на авансцену украинской политики. Он уже не стесняется. Он делает заявления а-ля Березовский в начале девяностых годов. Коломойский чувствует себя хозяином положения, хозяином Украины. Он будет экспроприировать все то, что непосильным трудом заработали другие украинские олигархи», — отметил эксперт.

При этом Коротченко заявил, что именно Коломойский, а не президент Украины Владимир Зеленский является самым влиятельным лицом в республике.

«Украинский президент выступает в роли игрушки, которую в театре Карабаса-Барабаса надевают на правую руку и заставляют кланяться, изображать активность», — отметил военный эксперт.