Бишкек, 8 августа, 2019, 17:30 — ИА Регнум. Алмазбек Атамбаев доставлен в Главное следственное управление МВД, передает 24.kg.

Иван Шилов ИА REGNUM Алмазбек Атамбаев

По данным информагентства «бывшего президента допросят по факту захвата заложников и убийства замкомандира подразделения «Альфа» во время штурма дома в Кой-Таше».

По сообщениям СМИ милиция покидает Кой-Таш.

Столкновения могут продолжиться в Бишкеке — сотни сторонники Атамбаева массово выдвинулись в столицу к зданию МВД, чтобы попытаться освободить своего лидера.