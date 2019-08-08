Берлин, 8 августа, 2019, 17:14 — ИА Регнум. Власти США решили в среднесрочной перспективе создать альтернативу российскому газопроводу «Северный поток — 2» и уже нашли подходящую кандидатуру — трубопровод EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt). Об этом сегодня, 8 августа, пишет немецкое издание Junge Welt.

Nord Stream 2 / Axel Schmidt Трубы для трубопровода «Северный поток — 2»

Издание напоминает, что Вашингтон уже долгое время пытается бороться с реализацией российско-германского энергетического проекта «Северный поток — 2». При этом американские власти пытались заставить страны Евросоюза покупать сжиженный природный газ из США, который существенно дороже российского трубопроводного.

Страны ЕС, и прежде всего, Германия, не поддались на давление из Вашингтона и пока смогли сохранить «Северный поток — 2», который скоро будет достроен.

Теперь же власти США нашли другую альтернативу «Северном потоку — 2» — трубопровод EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt).

Этот проект находится на стадии обсуждения. Недавно в Афинах прошла министерская конференция, в ходе которой обсуждались детали проекта. В этой конференции приняли участие: помощник государственного секретаря США по вопросам использования энергетических ресурсов Фрэнсис Фэннон, министр охраны окружающей среды и энергетики Греции Костис Хадзидакис, министр энергетики Израиля Юваль Штайниц и министр энергетики, торговли и промышленности Кипра Георгиос Лаккотрипис.

Данный трубопровод должен пройти с территории Израиля по дну Средиземного моря до Кипра, оттуда в Грецию и далее в Италию.

Если всё сложится, то газопровод будет готов после 2025 года. Предполагается, что его будут заполнять газом с шельфовых месторождений в Левантийском бассейне.