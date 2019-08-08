Новороссийск, Краснодарский край, 8 августа, 2019, 17:06 — ИА Регнум. Водитель экскурсионного автобуса задержан в Краснодарском крае после ДТП под Новороссийском, где погибли женщина и трое детей, а 44 человека получили ранения. О задержании 8 августа сообщила пресс-служба СУ СКР по региону. Следствие намерено ходатайствовать о заключении водителя под стражу.

Следственный комитет Российской Федерации

По версии следствия, водитель автобуса превысил допустимую скорость движения и не уступил дорогу автомобилю Volkswagen Touareg, который имел преимущество.

«Из-за допущенных подозреваемым нарушений в результате дорожно-транспортного происшествия автобус и иномарка перевернулись и покатились с обрыва. От полученных травм в результате происшествия трое пассажиров автомобиля, в том числе двое детей, скончались на месте», — уточнили в пресс-службе СУ СКР.

Следователи также изъяли документы, имеющие значение для следствия, в лечебно-профилактическом санатории «Эллада», которому принадлежит автобус.

Как сообщало ИА REGNUM, авария с участием экскурсионного автобуса и внедорожника произошла вечером 7 августа. В результате аварии погибли женщина и два ребенка, пассажиры автомобиля. Водитель, двое пассажиров Volkswagen, а также водитель и 40 пассажиров автобуса были госпитализированы. СК возбудил уголовное дело по двум составам — нарушение правил дорожного движения и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.