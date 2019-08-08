Бишкек, 8 августа, 2019, 16:41 — ИА Регнум. Заседание межправительственной комиссии Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в киргизском городе Чолпон-Ата состоится, несмотря на резонансные события в Киргизии вокруг бывшего президента этой страны Алмазбека Атамбаева. Об этом сегодня, 8 августа, сообщает источник в правительстве Киргизии.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги ЕАЭС

Напомним, что встреча глав правительств стран ЕАЭС должна состояться 9 августа. На ней должно обсуждаться создание общего финансового рынка и проработка перспективных инициатив в цифровой экономике. Российскую Федерацию на заседании должен представлять председатель правительства Дмитрий Медведев.

Однако 7 августа правоохранительные органы Киргизии попытались задержать экс-президента республики Алмазбека Атамбаева. Но попытка задержания вылилась в многочасовое противостояние силовиков и сторонников Атамбаева в селе Кой-Таш, где расположена резиденция экс-президента.

Стоит отметить, что в посольстве России в Бишкеке заявили, что подготовка к этой встрече не прерывалась.