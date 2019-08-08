Москва, 8 августа, 2019, 15:57 — ИА Регнум. Сегодня, 8 августа нефть марки Brent, торгуется вблизи отметки в $57,80 за баррель, частично отыгрывая сильнейшее снижение, произошедшее 7 августа, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Дмитрий Будаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Нефтяные котировки, которые и так находились под мощным давлением из-за торговой напряженности между США и Китаем, получили дополнительный удар от отчета американского минэнерго», — отметил эксперт.

Так стало известно, что вопреки ожиданиям участников торгов запасов нефти в США выросли более чем на 2 млн баррелей. Такой неприятный сюрприз в купе с общим негативным настроением спровоцировал настоящий обвал, который отправил нефть марки Brent к минимумам 2019 года, к отметке в $55,80, где и была найдена локальная поддержка.

«Теперь, для того чтобы отменить сценарий с продолжением обвала, необходимо чтобы Brent в течение нескольких ближайших торговых дней закрепилась выше отметок в $59−60.

Если этого не случится, то совсем скоро можно будет стать свидетелями обновления минимумов уже 2018 года, тогда Brent достигнет диапазона в $50−52 за баррель», — предполагает Будаев.

Читайте также: Нефть: ОПЕК необходимо предпринять срочные меры