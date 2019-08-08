Курск, 8 августа, 2019, 14:59 — ИА Регнум. Журналистка, телеведущая, генеральный продюсер федерального спортивного телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки приедет в Курск на фестиваль здорового образа жизни «Зона газона — здоровый пикник». Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Kremlin.ru Тина Канделаки

Фестиваль, посвящённый Дню физкультурника, пройдёт 10 августа в парке «Боева дача». Его организаторами стали администрации города Курска и Курской области.

В программе запланированы детский футбольный фестиваль, фестивали воздушных змеев, йоги и ГТО среди трудовых коллективов, мастер-класс по кросс-фиту, танцевальный джем, спортивный туризм, бодибилдинг, воркаут, стритбол, соревнования по бадминтону, боче, фрисби, бамперболу, лекции о здоровом питании, настольный теннис, настольный хоккей, стрельба из лука, историческая реконструкция, сап-серфинг. Также будут организованы зоны фудкорта и ярмарка.