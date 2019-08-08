Рост лимита кредитных карт «провоцирует» на спонтанные покупки
Москва, 8 августа, 2019, 14:27 — ИА Регнум. Жители России во втором квартале нарастили лимит по кредитным картам. Первое, на что следует обратить внимание, так это то, что банк может автоматически увеличивать лимит по кредитным картам, даже, если клиент не подавал заявку, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.
По его мнению, такое может происходить по той причине, что в банковском секторе используются системы искусственного интеллекта для оценки заемщиков, и возможно поведение клиентов в сегменте кредитования посредством кредитных крат оказалось приемлемым для банков, чем по другим видам кредитов.
Априори рост лимита провоцирует рост трат и может в определенный момент превратить лояльных клиентов в тех, кто не смогут исполнять кредитные обязательства перед банками.
Как сообщало ИА REGNUM, в России средний размер лимитов по кредитным картам у граждан вырос во втором квартале 2019 года на 12,3% по сравнение с аналогичным периодом 2018 года.
Читайте также: Жители России во втором квартале нарастили лимит по кредитным картам