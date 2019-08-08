Москва, 8 августа, 2019, 14:27 — ИА Регнум. Жители России во втором квартале нарастили лимит по кредитным картам. Первое, на что следует обратить внимание, так это то, что банк может автоматически увеличивать лимит по кредитным картам, даже, если клиент не подавал заявку, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Кредитные карты

По его мнению, такое может происходить по той причине, что в банковском секторе используются системы искусственного интеллекта для оценки заемщиков, и возможно поведение клиентов в сегменте кредитования посредством кредитных крат оказалось приемлемым для банков, чем по другим видам кредитов.

С одной стороны, такая тенденция может говорить о том, что банки оптимизировали процессы управления рисками и получили положительный эффект, который позволил увеличивать лимит определенной группе заемщиков.

С другой стороны, рост лимитов по кредитам пока что опережает рост трат средств заемщиками. Но такой сценарий таит в себе опасность, когда рост лимита по кредитам сравняется с ростом затрат, что послужит первым негативным звоночком», — пояснил эксперт.

Априори рост лимита провоцирует рост трат и может в определенный момент превратить лояльных клиентов в тех, кто не смогут исполнять кредитные обязательства перед банками.

«Рост лимита и более лояльные условия частичного погашения оказывают психологическое давление и провоцируют заемщиков порой осуществлять спонтанные покупки. Если в масштабах стране закредитованность населения сейчас достигает порядка 75%, то при негативной тенденции закредитованность населения может достигнуть 90%», — предполагает Гасанов.

Как сообщало ИА REGNUM, в России средний размер лимитов по кредитным картам у граждан вырос во втором квартале 2019 года на 12,3% по сравнение с аналогичным периодом 2018 года.

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