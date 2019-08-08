Пекин, 8 августа, 2019, 14:07 — ИА Регнум. Комиссариат МИД КНР в Гонконге решительно осудил контакты американских дипломатов с лидерами местных сепаратистских сил. В распространённом 8 августа заявлении внешнеполитического ведомства отмечено, что Китай выступает против любого вмешательства со стороны каких бы то ни было стран в дела этого административного района.

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В этой связи в дипмиссию были экстренно вызваны представители руководства генерального консульства США. Дипломатам было сделано серьёзное представление, также китайская сторона запросила объяснений по этому поводу.

Ведомство потребовало от сотрудников американского генконсульства уважать основополагающие международные договоры в области дипломатического права и «прекратить подавать ложные сигналы антикитайским радикальным элементам», пишет ТАСС.

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Как сообщало ИА REGNUM, массовые протесты в Гонконге, которые вспыхнули несколько месяцев назад, вызвало рассмотрение законопроекта о выдаче Китаю жителей Гонконга, подозреваемых в нарушении китайских законов.

К митингующим присоединились и несколько тысяч государственных служащих. 3 августа участники очередных протестов, которые собрались в районе Монгкок, перекрыли тоннель Кросс-Харбор и выстроили на улицах баррикады. На следующий день акции протеста продолжились.