Москва, 8 августа, 2019, 13:23 — ИА Регнум. Партнёр Газпрома по строительству трубопровода «Северный поток — 2» — международный энергетический концерн Uniper следит за судьбой законопроекта США, предполагающего новые санкции в отношении российского проекта. Об этом заявил главный исполнительный директор Uniper SE Андреас Ширенбек.

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток — 2»

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При этом он отметил, что пока каких-либо поводов для беспокойства нет.

«На данный момент мы не видим веских причин для беспокойства», — приводит РИА Новости слова Ширенбека.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля комитет Сената Конгресса США по международным делам проголосовал за законопроект о санкциях против всех компаний, которые участвуют в строительстве «Северного потока — 2». Документ предполагает запрет на въезд в США и заморозку находящихся в юрисдикции США активов любых лиц, причастных к «продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении» судов для укладки по дну Балтийского моря любых российских трубопроводов на глубине 30 метров и более.

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Теперь за проект закона должен проголосовать Сенат, затем Палата представителей, и уже потом он поступит на подпись президенту США Дональду Трампу. В германии уже неоднократно предупреждали о негативных последствиях таких действий со стороны США для экономики Евросоюза.

Напомним, трубопровод «Северный поток— 2» пройдёт по дну Балтийского моря из России в Германию. Его протяжённость превысит 1,2 тыс. км. На сегодняшний день уже проложено 70% газопровода. Ввести объект в эксплуатацию планируется к концу 2019 года.