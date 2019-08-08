Москва, 8 августа, 2019, 12:56 — ИА Регнум. Правительство РФ планирует выделить из резервов почти шесть миллиардов рублей на тушение лесных пожаров, заявил 8 августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.

Лесной пожар

«В трёх регионах — Якутии, Иркутской области, Красноярском крае — наиболее сложная ситуация», — сказал глава правительства.

Он отметил, что используется техника МЧС, Минобороны. Медведев поручил продолжать работы и контролировать их проведение.