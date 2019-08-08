Улан-Батор, 8 августа, 2019, 12:37 — ИА Регнум. Министра обороны США Марк Эспер совершает официальный визит в Монголию. Вечером 7 августа глава Пентагона прилетел в Улан-Батор, где его встретили представители правительства и Министерства обороны Монголии.

U.S. Secretary of Defense Марк Эспер в Монголии

В четверг, 8 августа, в Министерстве обороны его встретил министр обороны Монголии Нямаагийн Энхболд и почётный караул.

В ходе переговоров министры обоих стран обсудили сотрудничество в области обороны, а также отметили, что Монголия успешно участвует в миротворческой деятельности.

В свою очередь, министр обороны Монголии заявил, что сотрудничество с США является одним из приоритетных направлений в сотрудничестве и что Монголия уделяет внимание на развитие и расширение отношений в области обороны с США.

В конце встречи министр обороны Нямаагийн Энхболд подарил главу Пентагона лошадь. Министр обороны США Марк Эспер выразил свою благодарность, назвал лошадь Маршаллом в честь генерала США Джорджа Маршалла.