Торонто, Канада, 8 августа, 2019, 12:22 — ИА Регнум. Австралийская теннисистка Эшли Барти потеряет статус первой ракетки мира после турнира в Торонто. Об этом сообщает WTA.

(сс) Carine06 Эшли Барти

В обновлённом рейтинге организации Барти не сможет сохранить за собой первое место. Её уже обошла японская теннисистка Наоми Осака. Кроме того, её также может обогнать Каролина Плишкова из Чехии.

При этом обновлённый рейтинг WTA возглавит либо японка Наоми Осака, либо Каролина Плишкова из Чехии. Первая ракета мира определится по игам турнира в Торонто.

Напомним, в мае Барти выиграла Открыты чемпионат Франции Roland Garros, после чего поднялась на первое место в рейтинге, сместив Наоми Осаку.