Красноярск, 8 августа, 2019, 12:15 — ИА Регнум. В охваченной лесными пожарами Сибири, по подсчётам Greenpeace, на пройденных огнём территориях жили более 5,5 тыс. соболей, 300 медведей, около 2,7 тыс. диких северных оленей и 1,5 тыс. лосей.

Олень

По мнению руководителя программы по особо охраняемым природным территориям Михаила Крейндлина, приведённому на сайте Greenpeace, даже если не все животные погибли в огне, им всё равно пришлось покинуть привычные территории.

Как подчёркивает доцент кафедры охотоведения и биоэкологии Иркутского государственного аграрного университета Александр Кондратов, выжившие животные всё равно пострадают, так как их среде обитания причинён огромный ущерб.

В связи со сложившейся ситуацией эксперт прогнозирует выход животных на заселённые людьми территории. По мнению учёных, животным можно помочь, ограничив квоту на охоту в пострадавших от огня регионах. Также необходимо сокращать лесные вырубки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в СФО лесные пожары бушуют в Красноярском крае и Иркутской области. По данным авиалесоохраны на 8 августа, в Красноярском крае зарегистрировано 136 возгораний на площади 916 073 га, в Иркутской области — также 136 на площади 668 580 га,

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