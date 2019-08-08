Москва, 8 августа, 2019, 12:14 — ИА Регнум. Объявленный в розыск Сергей Фомин доставлен в Следственный комитет РФ, сообщили 8 августа в пресс-службе СК РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Фомин задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, говорится в сообщении. Ему предъявлено обвинение по статье 212 УК РФ («Организация массовых беспорядков»).

«Следствием установлено, что Фомин направлял действия других участников, являясь одним из организаторов массовых беспорядков», — сказано в сообщении.

Следствие намерено выступить с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, находившийся в розыске политактивист Сергей Фомин сам пришёл в полицию. Он не считает себя виновным.