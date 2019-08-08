Мурманск, 8 августа, 2019, 12:00 — ИА Регнум. В ходе стратегических учений «Центр-2019» группы российских десантников и спецназа отработают десантирование на арктические острова, лежащие вдоль Северного морского пути. Учения будут проходить в разное время суток с применением парашютов Д-10, а также планирующих парашютов «Арбалет-1» и Арбалет-2», которые позволяют совершать прыжки с высоты до 4 тыс. м (при наличии кислородного оборудования еще выше). Первое десантирование на Новую Землю совершат разведчики морской пехоты Северного флота — сообщают «Известия» со ссылкой на Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Российские военные в Арктике

Характеризуя условия, в которых будут проходить учения, зампредседателя Союза десантников России Валерий Юрьев отметил: «Само десантирование пройдет при крайне низких температурах, Такие прыжки достаточно тяжелы физически: они совершаются в тяжелой зимней одежде, а земля или снег, на который придется приземляться, очень твердые. Особенное внимание уделяется и подготовке парашютов. Их нельзя резко перемещать из тепла в холод, чтобы от конденсата не замерзла кромка — в таком случае парашют не раскроется. После приземления подразделение должно собраться в одном месте. Здесь пригодятся навыки ориентирования на местности, так как в Арктике мало примечательных объектов».

Важность отработки поставленной задачи заключается в том, что быстро доставить подкрепление для российских воинских гарнизонов, расположенных на Крайнем Севере, можно только воздушным путем. Поэтому, в случае обострения ситуации, именно отряды спецназначения придут им на помощь.

Стратегические учения «Центр-2019» позволят проверить новую технику и снаряжение, а также отработать целый ряд тактических приемов, считают в российском Минобороны. Они пройдут в нескольких регионах страны с разными климатическими условиями. Одним из наиболее важных этапов станут маневры в Арктике, когда на территории от Новой Земли до Новосибирских островов будут действовать мотострелковые бригады.

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Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что министерство обороны Норвегии проявило серьёзное беспокойство в отношении военных учений «Центр-2019», назвав их тревожным признаком «всё более агрессивного поведения северного соседа».