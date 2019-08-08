Санкт-Петербург, 8 августа, 2019, 11:41 — ИА Регнум. Действующее законодательство не ограничивает возможности удаленной работы, это может быть оговорено в трудовом договоре, и для упорядочения ситуации нужны не поправки в законы, а большее доверие между работодателями и сотрудниками, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 8 августа, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Елена Кудрявцева, комментируя инициативу о внесении поправок в Трудовой кодекс.

Иван Шилов ИА REGNUM Удаленная работа

Ранее газета «Известия» сообщила, что представители Общероссийского народного фронта предложили Министерству труда внести поправки в кодекс и регламентировать удаленную работу, добавив понятие «временной удаленной работы». Такой вид работы зачастую практикуется и сейчас, поскольку в ряде случаев удобен как работникам, так и работодателям, но действуют личные устные договоренности, и необходимо упорядочить ситуацию, чтобы избежать злоупотреблений со стороны работодателей, полагают в ОНФ.