Стамбул, Турция, 8 августа, 2019, 11:17 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский намерен легализовать азартные игры в стране, об этом он заявил на форуме в турецком Стамбуле.

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«Мы легализируем азартные игры, а именно работу в казино в пятизвездочных отелях», — заявил он.

По его мнению, это будет стимулировать развитие туристического кластера в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2019 года на Украине действует официальный запрет на азартные игры, связанные с уплатой и получением игроком денег. В 2011 году Верховная рада запретила интернет-казино, независимо от страны нахождения сервера. Несмотря на это в стране процветает игорный бизнес процветает.

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